「全く歯が立たなかった」まさかの結末…日本サッカー界を襲った“悲劇”に韓国メディアも衝撃「完全に崩壊した」
中国で開催されていたU-17女子アジアカップは５月17日に決勝が開催され、U-17日本女子代表は、前回大会の決勝で敗れた北朝鮮と対戦。１−５でまさかの完敗を喫した。
30分に先制を許したリトルなでしこは、50分に２点目を奪われると、53分に林祐未のゴールで１点を返したものの、55分、81分、89分と失点を重ねて、なす術なく敗れた。
北朝鮮はとりわけアンダー世代では強豪とはいえ、日本の大敗は韓国のメディアにも驚きを与えたようだ。『Xports News』は「ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール。北朝鮮が日本に５−１で完全に粉砕。ユ・ジョンヒャンが４ゴール・１アシスト」と見出しを打ち、次のように報じた。
「U-17日本女子代表は北朝鮮を相手に完全に崩壊した。ユースレベルで圧倒的な強さを誇る北朝鮮に、日本のサッカーは全く歯が立たなかった。」
同メディアは「ユ・ジョンヒャンは驚異的なパワーを発揮し、４得点を挙げただけでなく、１アシストも記録し、試合を圧倒的に支配した。キム・ウォンシムも１ゴール・１アシストと存在感を示した」と北朝鮮に驚嘆。こう続けている。
「一方、日本は林の同点ゴール以外に目立った場面はほとんどなかった。攻撃の組み立ては阻害され、北朝鮮の素早い突破とミドルシュートに守備陣は揺さぶられた。後半に選手交代で流れを変えようと試みたものの、北朝鮮のハイインテンシティなゲームマネジメントを打開することはできなかった」
「日本は北朝鮮に全く通用しなかった。この試合は、北朝鮮女子ユースサッカーの強さを改めて証明する試合となった。日本は技術力と組織力に頼ろうとしたが、北朝鮮のプレッシャーと決定力に屈した」
この年代の北朝鮮は、今後も日本の壁として立ちはだかりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「衝撃デカすぎる」日本の深夜にもたらされた世界１位の“公式発表”にネット騒然「選手層が異次元」「やばすぎやろ」
30分に先制を許したリトルなでしこは、50分に２点目を奪われると、53分に林祐未のゴールで１点を返したものの、55分、81分、89分と失点を重ねて、なす術なく敗れた。
北朝鮮はとりわけアンダー世代では強豪とはいえ、日本の大敗は韓国のメディアにも驚きを与えたようだ。『Xports News』は「ゴール、ゴール、ゴール、ゴール、ゴール。北朝鮮が日本に５−１で完全に粉砕。ユ・ジョンヒャンが４ゴール・１アシスト」と見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「ユ・ジョンヒャンは驚異的なパワーを発揮し、４得点を挙げただけでなく、１アシストも記録し、試合を圧倒的に支配した。キム・ウォンシムも１ゴール・１アシストと存在感を示した」と北朝鮮に驚嘆。こう続けている。
「一方、日本は林の同点ゴール以外に目立った場面はほとんどなかった。攻撃の組み立ては阻害され、北朝鮮の素早い突破とミドルシュートに守備陣は揺さぶられた。後半に選手交代で流れを変えようと試みたものの、北朝鮮のハイインテンシティなゲームマネジメントを打開することはできなかった」
「日本は北朝鮮に全く通用しなかった。この試合は、北朝鮮女子ユースサッカーの強さを改めて証明する試合となった。日本は技術力と組織力に頼ろうとしたが、北朝鮮のプレッシャーと決定力に屈した」
この年代の北朝鮮は、今後も日本の壁として立ちはだかりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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