レクサスの主力SUV「NX」の最安グレードとは一般社団法人日本自動車販売協会連合会が公表した2025年4月から2026年3月の乗用車ブランド通称名別順位において、レクサス「NX」が1万8206台という販売実績を収めました。レクサスブランドにおいては「LBX」に次ぐ2番目の記録となっており、SUV市場における高い競争力を改めて証明しています。【画像】レクサス「NX350h」の画像を見る！（30枚以上）多彩なバリエーションを展開す