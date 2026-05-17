お姉ちゃんとパパを起こしに行ったワンコの、露骨すぎる「態度の差」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で8万3000回再生を突破し、「熱量の差ありすぎて草」「朝から大忙しですね～」といったコメントが寄せられています。 【動画：『お姉ちゃんとパパを起こしてきて』と犬にお願いした結果→あまりにも露骨な『態度の違い』】 「家族を起こす」ミッションがスタート TikTokアカウン