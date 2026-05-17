お姉ちゃんとパパを起こしに行ったワンコの、露骨すぎる「態度の差」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で8万3000回再生を突破し、「熱量の差ありすぎて草」「朝から大忙しですね～」といったコメントが寄せられています。

【動画：『お姉ちゃんとパパを起こしてきて』と犬にお願いした結果→あまりにも露骨な『態度の違い』】

「家族を起こす」ミッションがスタート

TikTokアカウント「iggy0220」に投稿されたのは、ボーダーコリーの男の子「イギー」くんに、ママが「お姉ちゃんとパパを起こしてきて」とお願いした時の様子。「この子にできるだろうか」と思いつつ、ママはイギーくんに仕事を依頼してみたのだそう。

「お姉ちゃん起こしてきて」と言うママの指示を、笑顔で聞いていたイギーくん。すぐに「任務」に取り掛かるべく、小走りでベッドに飛び乗り、尻尾を振りながらお姉ちゃんを起こします。

人によって、やる気に差がありすぎる…

布団の上から「起きてぇ」と言わんばかりにお姉ちゃんに顔を近付けて、何とか起きてもらおうと頑張るイギーくん。やる気は満々、全力で仕事に取り組むイギーくん、とっても健気です…！

続いてママから出された指示は、「パパを起こしてきて」というもの。するとイギーくん、歩いてパパの部屋へ向かい、「よっこらしょ」と言っていそうな動きでベッドに上がり、パパを起こし始めたんだとか。

仕事をこなし、一休み

「パパを起こす」という仕事内容をきちんとこなしてはいるものの、お姉ちゃんの時とは動きのキレが全く違う様子のイギーくん。露骨すぎる、やる気と熱量の差に、見ていて思わず吹き出してしまいます。

ママ曰く、イギーくんは「仕事はします！ただし、やる気は相手によります」とのこと。朝から家族2人を起こすという「大役」を無事にこなし、まったりとソファで一休みしてしまうイギーくんなのでした。

投稿には「熱量の差ありすぎて草」「朝から大忙しですね～」「賢いなーいい子だなー」「私も起こしてｗ」「パパさんどんまいｗ」「使命感と責任感本当に凄い」といったコメントが寄せられています。

イギーくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「iggy0220」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「iggy0220」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。