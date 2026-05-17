「女子プロレス・スターダム」（１７日、後楽園ホール）フワちゃんが８人タッグマッチで極悪軍団と初遭遇した。４・２６横浜アリーナ大会での一騎討ちで金星を挙げた相手の安納サオリ（３５）と同チームで、なつぽい（３０）、スターライト・キッドと組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷沙弥（２９）、刀羅ナツコ（３４）、琉悪夏（２１）、稲葉あずさ（１８）と対戦。フワちゃんはデビュー後初めて極悪軍団と