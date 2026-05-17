北海道・苫小牧警察署は2026年5月16日、住所・年齢・職業全て自称の札幌市白石区に住む無職・竹内陸容疑者（26）を建造物損壊の疑いで逮捕しました。自称・竹内容疑者は5月14日午前6時から午後1時ごろまでの間、苫小牧市本幸町1丁目のアパートの共同玄関に置いてあった段ボールに火をつけ、玄関の内壁を燃やして壊した疑いが持たれています。アパートの住人が自然消火した段ボールを発見し管理会社に通報