義実家への帰省のことで夫婦間での口論に発展してしまうケースは、決して少なくないかもしれません。今回の投稿者さんも、帰省に関して旦那さんが言い出したワガママにため息をついているようです。『旦那が「義実家の犬に会わせたいから、2歳の子どもを連れて帰省する」と言い出しました』投稿者さんは、持病がある2歳のお子さんのママ。ある日のこと、旦那さんが「GWを使って実家に帰省したい。5歳の飼い犬が元気なうちに会わせ