県は14日今年度の総合教育会議を開催し、「公立高校の魅力向上」に向けた協議を行いました。県庁で行われた「総合教育会議」は、県の教育政策や施策の協議を行うもので、鈴木知事や前澤教育長らが出席しました。会議の冒頭で鈴木知事は「私立高校の授業料無償化が進み 公立高校の魅力向上が喫緊の課題」と述べ、年内に策定を目指す「高校教育改革実行計画」について協議する委員会が新たに設置されました。また会議では、「家庭で