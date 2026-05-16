◇男子バレー 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ ファイナル第1戦 サントリー 3−1 大阪B（15日、横浜アリーナ）3試合のうち先に2勝したチームが、シーズン王者となる決勝。レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪対レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが初戦を迎えました。第1セットは24−24と接戦からサントリーのムセルスキー選手がブロックとアタックで連続ポイントを浴び26−24で先取。第2セットは、22