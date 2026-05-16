◇男子バレー 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ ファイナル第1戦 サントリー 3−1 大阪B（15日、横浜アリーナ）

3試合のうち先に2勝したチームが、シーズン王者となる決勝。レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪対レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが初戦を迎えました。

第1セットは24−24と接戦からサントリーのムセルスキー選手がブロックとアタックで連続ポイントを浴び26−24で先取。第2セットは、22−22から大阪Bが西田有志選手のアタックから3連続ポイントを奪い、セットカウント1−1の同点に追いつきます。

第3セットは序盤からサントリーがリードを広げ25−16。そして第4セットは終盤、サントリーが高橋藍選手のサービスエースなどで突き放し25−23。サントリーが3−1（26−24、22−25、25−16、25−23）で勝利し、リーグ連覇に王手をかけました。

サントリーはムセルスキー選手が両チーム最多となる24得点（アタック22、ブロック1、サーブ1）、大阪Bはロペス選手がチームトップの23得点(アタック22、サーブ1)を挙げています。