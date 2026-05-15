サイボウズは5月15日、日本エンジニアリングの「kintone（キントーン）」活用事例について発表した。日本エンジニアリングはクラウドサービス「kintone」を活用した原価管理システムを構築し、工事納期の30%を短縮した。これにより年間4000万円の工事原価を削減したほか、年間5000時間の残業時間を削減したという。kintone導入による原価管理の改善変化○現場では原価管理が限界に建設業の現場では収支管理の"どんぶり勘定"により