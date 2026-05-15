「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した元カープの羽月被告の裁判。法廷で羽月被告は「周囲に吸っているカープ選手がいた」と述べました。■弁護士「なぜやめられなかった？」■羽月 隆太郎 被告「周囲に吸っているカープ選手がいたので。自分自身で正しい判断をするべきだった。」羽月被告は証言台の前に座り、淡々と語りました。広島東洋カープの元選手。羽月隆太郎被告。2025年12月、広島