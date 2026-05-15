◆とにかくお肉が食べたい！というときに行くべき、首都圏ホテルの肉料理ビュッフェ5選。時間無制限のビュッフェも写真：グランサンク／オリエンタルホテル東京ベイ目の前で焼きあげるサーロインステーキや豪快にかぶりつきたいスペアリブ、ジューシーな国産牛のローストビーフ、希少なお肉のカツレツetc.…ボリューム満点のおいしい肉料理が好きなだけ食べられる贅沢ビュッフェを厳選。肉だけでなく、季節のフルーツを使ったスイ