とにかくお肉が食べたい！というときに行くべき、首都圏ホテルの肉料理ビュッフェ5選。時間無制限のビュッフェも
◆とにかくお肉が食べたい！というときに行くべき、首都圏ホテルの肉料理ビュッフェ5選。時間無制限のビュッフェも
写真：グランサンク／オリエンタルホテル東京ベイ
目の前で焼きあげるサーロインステーキや豪快にかぶりつきたいスペアリブ、ジューシーな国産牛のローストビーフ、希少なお肉のカツレツetc.…ボリューム満点のおいしい肉料理が好きなだけ食べられる贅沢ビュッフェを厳選。肉だけでなく、季節のフルーツを使ったスイーツも食べ放題だから二度おいしい！ なかには滞在時間無制限のお店も。たまにはカロリーのことなんか忘れて、思う存分、肉の沼に溺れて。
この記事の要約レポート
・ステーキやローストビーフなど、ボリューム満点の肉料理が充実している首都圏ホテルのビュッフェを厳選
・グランサンク／オリエンタルホテル東京ベイ：チーズやにんにく×肉料理を存分に。期間中の前半と後半で異なるメニューも
・オールデイダイニングカリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート：ライブキッチンで焼きたてが供されるサーロインステーキが目玉。本格的なアジアンフードも味わえる
・グリロジーバー＆グリル／ヒルトン東京お台場：「ポークスペアリブ」や「ラムショルダー」など豪快な肉料理がラインナップ。マンゴー＆メロンのスイーツも
・ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル：厳選された牛鞍下肉のローストビーフや天然本鮪の鉄板焼きをライブキッチンで
・トレーダーヴィックス東京／ホテルニューオータニ：巨大な薪窯で燻し焼きする肉料理は柔らかくジューシー。「SATSUKI」のスイーツも食べ放題
◆グランサンク／オリエンタルホテル 東京ベイ
背徳感たっぷり！ボリューム満点の肉料理に溺れる禁断のミートフェア
新浦安駅直結の「オリエンタルホテル 東京ベイ」内にある「グランサンク」では、食欲を刺激する「背徳ミートフェア」を開催中。カロリーを忘れて爆食したい日にぴったりの、ボリューム満点な肉料理が勢揃いする。
特徴は、期間の前半と後半で一部メニューが入れ替わること。7月3日までは「肉、バターとチーズに出会う」をテーマに、「4種の肉が暴れる破壊のマッケンチーズ」「和牛の旨みが溢れ出す悦楽ビーフシチュードリア」などが登場。後半のテーマは「肉、油とにんにくに出会う」で、「にんにくが止まらない禁断よだれ鶏」「角煮を沈めた魔性のガリバタコーングラタン」といった食欲をそそるメニューが並ぶ。さらにライブキッチンでは、前半はサーロインステーキを、後半はオージービーフのダイスステーキを焼きたてで提供。
平日は時間無制限で楽しめるから、友人や家族とにぎやかに「お肉のご褒美タイム」を過ごして。
【平日限定★背徳ミートフェア】時間無制限ディナーブッフェ+乾杯ドリンク+チョコのお土産
店舗名：グランサンク／オリエンタルホテル 東京ベイ
住所：千葉県浦安市美浜1-8-2 オリエンタルホテル 東京ベイ 2F
提供期間：〜2026/8/31（月）
※2026/8/8（土）〜8/16（日）のお盆は除外日
食べ放題制限時間：時間無制限 ※閉店21:30
料金：大人5,740円、小学生3,200円、4〜6歳2,000円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆オールデイダイニング カリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
ライブキッチンから届く焼きたてステーキと、香り豊かなアジアンフードを堪能
東京ディズニーリゾート(R)オフィシャルホテル内にある「カリフォルニア」では、焼きたてのビーフステーキと本格的なアジアンフードが楽しめるディナービュッフェを金・土・日限定で開催。
一番の注目は、ホテルならではの臨場感が楽しめるライブキッチン。目の前で調理されるジューシーなサーロインステーキを、好きなだけ味わえるのが贅沢。さらに、ハーブやシーフードをふんだんに使ったタイ料理やベトナム料理など、食欲をそそるエスニックなメニューも豊富にラインナップ。インドのタンドリーチキンや、タイの「ガイ・パッ・バイガパオ」（鶏肉のバジル風味炒め）といったアジアンな肉料理も。
サラダバーや温製料理も充実したバラエティ豊かなメニューを、アットホームな雰囲気の中で存分に楽しんで。
【ディナービュッフェ】サーロインステーキ＆アジアンフードなど+乾杯スパークリング付きにUPグレード
店舗名：オールデイダイニング カリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
住所：千葉県浦安市舞浜1-6 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート1F
提供期間：〜2026/7/12（日） ※金・土・日限定
料金：大人5,800円、4〜12歳2,900円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場
豪快な肉料理と旬のフルーツが共演。五感を刺激するダイナミックなビュッフェ
ヒルトン東京お台場の「グリロジー バー＆グリル」では、初夏の訪れを感じる「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」が登場。肉本来の力強いうまみと、フルーツの爽やかな甘みが織りなす贅沢なハーモニーを堪能できる。
メインには、香ばしく焼き上げた「ポークスペアリブ」や、豪快な「ラムショルダー」など、肉好きにはたまらないダイナミックなメニューがラインナップ。そこに、とろけるようなマンゴーやみずみずしいメロンを合わせた華やかなスイーツが、お肉のおいしさをよりいっそう引き立ててくれる。
ガラス張りの開放的なダイニングは、モダンで温かみのある心地よい空間。ボリューム満点なお料理の数々を、お台場の景色とともにゆったりと満喫して。
【ディナー】ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ（平日）
店舗名：グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 2F
提供期間：2026/5/18（月）〜7/12（日）
食べ放題制限時間：90分制
料金：大人7,500円、お子様（小学生）4,000円、幼児（4〜6歳）2,300円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
国産牛ローストビーフに希少な仔牛のカツレツ。贅沢な「肉とまぐろ」の饗宴
みなとみらいの海を一望できる「オーシャンテラス」では、2026年6月2日までの期間限定で「肉とまぐろフェア」を開催。ライブキッチンから届けられる、プロの技が光る逸品の数々に胸が高鳴る。
お肉料理の注目は、ライブキッチンで注文後に仕上げてもらえる「厳選国産 牛鞍下肉のローストビーフ」。さらに、希少な「乳飲み仔牛 骨付きロース肉のカツレツ」など、こだわりの肉メニューがずらり。魚料理では、焼きたての「天然本鮪の鉄板焼き」から、多彩な冷製・温製料理、職人が目の前で握る日替わりのお寿司まで楽しめる贅沢な内容。
デザートには、パティシエが目の前で仕上げる「いちごのモンブラン」も。一面の窓の向こうに広がる美しい夜景とともに、特別な日のディナーにふさわしい贅沢な時間を過ごそう。
【ディナーブッフェ】いちごスイーツ6種も！肉とまぐろフェア（平日120分制）
店舗名：ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 1F
提供期間：〜2026/6/2（火）
食べ放題制限時間：120分制
料金：大人8,300円、お子様（5〜12歳）4,400円
※4歳以下は無料
※税・サ込
◆トレーダーヴィックス 東京／ホテルニューオータニ
薪窯で焼き上げる本格BBQ！憧れの「SATSUKI」スイーツも心ゆくまで
ホテルニューオータニ内にある「トレーダーヴィックス 東京」では、お肉と極上スイーツを堪能できる「BBQ×スイーツビュッフェ」が楽しめる。
こちらの自慢は、全長2mもの巨大な薪窯で燻し焼きにする本格的な肉料理。余分な脂を落とし、スモーキーな香りをまとわせた「BBQローストビーフ」や「スペアリブ」など、薪窯の輻射熱で焼き上げるお肉は驚くほど柔らかくジューシー。
さらにお楽しみは、ホテルを代表するパティスリー「SATSUKI」のスイーツ。大人気の「スーパーショートケーキ」までもが好きなだけいただけるとあって、満足感は格別。滞在時間も無制限だから、窓の外に広がる日本庭園を眺めながら、自分へのご褒美にふさわしいゆったりとした時間を。
【BBQ×スイーツビュッフェ】パティスリーSATSUKIもお好きなだけ+コーヒーや紅茶などフリードリンク
店舗名：トレーダーヴィックス 東京／ホテルニューオータニ
住所：東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワー 4F
提供期間：2026/5/9（土）〜
食べ放題制限時間：11:30〜15:00（最終入店 14:30）
料金：大人9,800円、4〜12歳5,175円
※3歳以下は無料
※税・サ込
写真：グランサンク／オリエンタルホテル東京ベイ
目の前で焼きあげるサーロインステーキや豪快にかぶりつきたいスペアリブ、ジューシーな国産牛のローストビーフ、希少なお肉のカツレツetc.…ボリューム満点のおいしい肉料理が好きなだけ食べられる贅沢ビュッフェを厳選。肉だけでなく、季節のフルーツを使ったスイーツも食べ放題だから二度おいしい！ なかには滞在時間無制限のお店も。たまにはカロリーのことなんか忘れて、思う存分、肉の沼に溺れて。
・ステーキやローストビーフなど、ボリューム満点の肉料理が充実している首都圏ホテルのビュッフェを厳選
・グランサンク／オリエンタルホテル東京ベイ：チーズやにんにく×肉料理を存分に。期間中の前半と後半で異なるメニューも
・オールデイダイニングカリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート：ライブキッチンで焼きたてが供されるサーロインステーキが目玉。本格的なアジアンフードも味わえる
・グリロジーバー＆グリル／ヒルトン東京お台場：「ポークスペアリブ」や「ラムショルダー」など豪快な肉料理がラインナップ。マンゴー＆メロンのスイーツも
・ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル：厳選された牛鞍下肉のローストビーフや天然本鮪の鉄板焼きをライブキッチンで
・トレーダーヴィックス東京／ホテルニューオータニ：巨大な薪窯で燻し焼きする肉料理は柔らかくジューシー。「SATSUKI」のスイーツも食べ放題
◆グランサンク／オリエンタルホテル 東京ベイ
背徳感たっぷり！ボリューム満点の肉料理に溺れる禁断のミートフェア
新浦安駅直結の「オリエンタルホテル 東京ベイ」内にある「グランサンク」では、食欲を刺激する「背徳ミートフェア」を開催中。カロリーを忘れて爆食したい日にぴったりの、ボリューム満点な肉料理が勢揃いする。
特徴は、期間の前半と後半で一部メニューが入れ替わること。7月3日までは「肉、バターとチーズに出会う」をテーマに、「4種の肉が暴れる破壊のマッケンチーズ」「和牛の旨みが溢れ出す悦楽ビーフシチュードリア」などが登場。後半のテーマは「肉、油とにんにくに出会う」で、「にんにくが止まらない禁断よだれ鶏」「角煮を沈めた魔性のガリバタコーングラタン」といった食欲をそそるメニューが並ぶ。さらにライブキッチンでは、前半はサーロインステーキを、後半はオージービーフのダイスステーキを焼きたてで提供。
平日は時間無制限で楽しめるから、友人や家族とにぎやかに「お肉のご褒美タイム」を過ごして。
【平日限定★背徳ミートフェア】時間無制限ディナーブッフェ+乾杯ドリンク+チョコのお土産
店舗名：グランサンク／オリエンタルホテル 東京ベイ
住所：千葉県浦安市美浜1-8-2 オリエンタルホテル 東京ベイ 2F
提供期間：〜2026/8/31（月）
※2026/8/8（土）〜8/16（日）のお盆は除外日
食べ放題制限時間：時間無制限 ※閉店21:30
料金：大人5,740円、小学生3,200円、4〜6歳2,000円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆オールデイダイニング カリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
ライブキッチンから届く焼きたてステーキと、香り豊かなアジアンフードを堪能
東京ディズニーリゾート(R)オフィシャルホテル内にある「カリフォルニア」では、焼きたてのビーフステーキと本格的なアジアンフードが楽しめるディナービュッフェを金・土・日限定で開催。
一番の注目は、ホテルならではの臨場感が楽しめるライブキッチン。目の前で調理されるジューシーなサーロインステーキを、好きなだけ味わえるのが贅沢。さらに、ハーブやシーフードをふんだんに使ったタイ料理やベトナム料理など、食欲をそそるエスニックなメニューも豊富にラインナップ。インドのタンドリーチキンや、タイの「ガイ・パッ・バイガパオ」（鶏肉のバジル風味炒め）といったアジアンな肉料理も。
サラダバーや温製料理も充実したバラエティ豊かなメニューを、アットホームな雰囲気の中で存分に楽しんで。
【ディナービュッフェ】サーロインステーキ＆アジアンフードなど+乾杯スパークリング付きにUPグレード
店舗名：オールデイダイニング カリフォルニア／東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
住所：千葉県浦安市舞浜1-6 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート1F
提供期間：〜2026/7/12（日） ※金・土・日限定
料金：大人5,800円、4〜12歳2,900円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場
豪快な肉料理と旬のフルーツが共演。五感を刺激するダイナミックなビュッフェ
ヒルトン東京お台場の「グリロジー バー＆グリル」では、初夏の訪れを感じる「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」が登場。肉本来の力強いうまみと、フルーツの爽やかな甘みが織りなす贅沢なハーモニーを堪能できる。
メインには、香ばしく焼き上げた「ポークスペアリブ」や、豪快な「ラムショルダー」など、肉好きにはたまらないダイナミックなメニューがラインナップ。そこに、とろけるようなマンゴーやみずみずしいメロンを合わせた華やかなスイーツが、お肉のおいしさをよりいっそう引き立ててくれる。
ガラス張りの開放的なダイニングは、モダンで温かみのある心地よい空間。ボリューム満点なお料理の数々を、お台場の景色とともにゆったりと満喫して。
【ディナー】ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ（平日）
店舗名：グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 2F
提供期間：2026/5/18（月）〜7/12（日）
食べ放題制限時間：90分制
料金：大人7,500円、お子様（小学生）4,000円、幼児（4〜6歳）2,300円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
国産牛ローストビーフに希少な仔牛のカツレツ。贅沢な「肉とまぐろ」の饗宴
みなとみらいの海を一望できる「オーシャンテラス」では、2026年6月2日までの期間限定で「肉とまぐろフェア」を開催。ライブキッチンから届けられる、プロの技が光る逸品の数々に胸が高鳴る。
お肉料理の注目は、ライブキッチンで注文後に仕上げてもらえる「厳選国産 牛鞍下肉のローストビーフ」。さらに、希少な「乳飲み仔牛 骨付きロース肉のカツレツ」など、こだわりの肉メニューがずらり。魚料理では、焼きたての「天然本鮪の鉄板焼き」から、多彩な冷製・温製料理、職人が目の前で握る日替わりのお寿司まで楽しめる贅沢な内容。
デザートには、パティシエが目の前で仕上げる「いちごのモンブラン」も。一面の窓の向こうに広がる美しい夜景とともに、特別な日のディナーにふさわしい贅沢な時間を過ごそう。
【ディナーブッフェ】いちごスイーツ6種も！肉とまぐろフェア（平日120分制）
店舗名：ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 1F
提供期間：〜2026/6/2（火）
食べ放題制限時間：120分制
料金：大人8,300円、お子様（5〜12歳）4,400円
※4歳以下は無料
※税・サ込
◆トレーダーヴィックス 東京／ホテルニューオータニ
薪窯で焼き上げる本格BBQ！憧れの「SATSUKI」スイーツも心ゆくまで
ホテルニューオータニ内にある「トレーダーヴィックス 東京」では、お肉と極上スイーツを堪能できる「BBQ×スイーツビュッフェ」が楽しめる。
こちらの自慢は、全長2mもの巨大な薪窯で燻し焼きにする本格的な肉料理。余分な脂を落とし、スモーキーな香りをまとわせた「BBQローストビーフ」や「スペアリブ」など、薪窯の輻射熱で焼き上げるお肉は驚くほど柔らかくジューシー。
さらにお楽しみは、ホテルを代表するパティスリー「SATSUKI」のスイーツ。大人気の「スーパーショートケーキ」までもが好きなだけいただけるとあって、満足感は格別。滞在時間も無制限だから、窓の外に広がる日本庭園を眺めながら、自分へのご褒美にふさわしいゆったりとした時間を。
【BBQ×スイーツビュッフェ】パティスリーSATSUKIもお好きなだけ+コーヒーや紅茶などフリードリンク
店舗名：トレーダーヴィックス 東京／ホテルニューオータニ
住所：東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワー 4F
提供期間：2026/5/9（土）〜
食べ放題制限時間：11:30〜15:00（最終入店 14:30）
料金：大人9,800円、4〜12歳5,175円
※3歳以下は無料
※税・サ込