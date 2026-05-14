人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が12日、オフィシャルブログを更新。４年前の自身との比較ショットを公開し、反響を呼んでいる。 この日、「４年前の自分と比較…？！」と題してブログを更新した桃は、「見てこの写真！！ これ、何年前くらいの私かわかる？！」と切り出し、前髪ありで明るめのヘアスタイルに 艶感のあるメイクを合わせ、唇を尖らせたポーズを見せた過去の写真を披