広島県呉市音戸町で廃船や廃材が燃える火事があり、消火活動が続いています。【映像】廃船などが燃え、大量の黒煙が上がる様子午後0時50分ごろ、広島県呉市音戸町で「大量の黒煙が見える」と付近の住民から複数の通報がありました。消防によりますと、廃船や廃材が燃えているということです。けが人は現時点で確認されていません。現在消防車11台などが出動し、消火活動にあたっています。（ANNニュース）