12日にDeNAの正捕手・山本祐大（27）が1対2のトレードでソフトバンクに移籍したことが大きな話題をさらった。【もっと読む】井上一樹監督は今季限りでクビか？ シーズン中の主力選手のトレードは非常に稀だ。成立したとしても、当該選手が何かしらのトラブルを抱えるなど、「いわくつき」のケースも多いが、山本に関してはソフトバンク側の強い要望があって実現したという。2022年に現役ドラフトがスタートしたことが追い風