12日にDeNAの正捕手・山本祐大（27）が1対2のトレードでソフトバンクに移籍したことが大きな話題をさらった。

【もっと読む】井上一樹監督は今季限りでクビか？

シーズン中の主力選手のトレードは非常に稀だ。成立したとしても、当該選手が何かしらのトラブルを抱えるなど、「いわくつき」のケースも多いが、山本に関してはソフトバンク側の強い要望があって実現したという。

2022年に現役ドラフトがスタートしたことが追い風となり、各球団では選手の「飼い殺し」は減っている。ソフトバンクが山本とのトレードで20年ドラフト1位の井上朋也（23）を交換要員としたように、ドラフト1位で獲得した選手であろうと放出するケースは増えていくだろう。

そんな中、トレード候補として名前が聞こえてくるのが中日の石川昂弥（24）である。東邦（愛知）から19年ドラフトでソフトバンク、オリックスとの3球団競合の末に1位で入団。高卒7年目を迎える大砲候補だ。

プロ4年目の23年に121試合に出場し、初の規定打席に到達。打率.242、13本塁打、45打点をマークし、ブレイクの兆しを見せたものの、その後は尻すぼみ。昨季は井上監督が開幕から「4番・三塁」で起用したが、不振で4月中旬に二軍落ち。22試合出場で打率.139、1本塁打、5打点と精彩を欠いた。今季も開幕一軍入りを果たしながら、4月1日に二軍落ち。二軍で打率.286、2本塁打、12打点と一定の成績を残し、13日に一軍復帰を果たすと、この日のDeNA戦で早速、「7番・一塁」でスタメン出場し、今季初安打を放った。

球界では、「5月下旬の交流戦開幕前のトレード成立に向けたショーケースだろう」との声もあるが、さる地元マスコミ関係者は、「トレードはないでしょう」と、こう続ける。

「中日はかねてお膝元である中部地方出身選手を積極的にドラフトで指名している。石川もその一環です。トレードを希望する球団はあると聞いていますが、今石川を放出すればむしろ、『育成放棄』だとファンの反発を買うでしょう。石川を1位指名した前年の18年ドラフトで4球団競合の末に1位指名した根尾昂もしかりです。野手として獲得しながら芽が出ず、投手にコンバート。今季はプロ初勝利を挙げた。これまで『環境を変えた方がいい。トレードした方がいい』との声が多かったにもかかわらず、中日は粘り強く育てている。石川に関しても同じです」

そもそも中日は、特に高卒選手の面倒見がいい球団として知られている。

平成以降では、現球団本部長補佐の荒木雅博（95年1位）、現在も一軍でプレーする高橋周平（11年1位）がプロ7年目に初めて規定打席に到達。中軸として活躍した森野昌彦（96年2位）、平田良介（05年1位）は9年目、攻守のユーティリティとして存在感を発揮した堂上直倫（06年1位）に至っては10年目だった。

もっと言えば、通算403本塁打の山粼武司（86年2位）も、10年目に初めて規定打席に到達した超遅咲きである。

「石川はこれまで再三のチャンスを与えられながら、定位置を掴めないのが現状。昨季も開幕から4番を任されたものの、井上監督が『ハートの問題』と指摘したように、プレッシャーに押し潰された面もある。球団内では、タフなメンタルを身に付ければ一皮剥ける、と見る向きはあります」（前出の地元マスコミ関係者）

中日は持ち前の面倒見の良さで「眠れる逸材」を覚醒させることができるか。

◇ ◇ ◇

中日と言えば、井上監督が今季限りでクビになるかもしれない。球界では、次期監督は球団を代表する“盟友同士”の一騎打ちになるというウワサが広がっている。いったいま、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】井上一樹監督は今季限りでクビか？ では、それらについて詳しく報じている。