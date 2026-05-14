県内では、民家の近くでのクマの目撃が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと、14日午前6時半ごろ、男鹿市脇本脇本字乍木の草地にクマ1頭がいるのを、70代の男性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。また、湯沢警察署の調べによりますと、14日午前9時半ごろ、羽後町杉宮字宿の町道にクマ1頭がいるのを、自宅にいた40代の女性が目撃しました。ク