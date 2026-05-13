【モデルプレス＝2026/05/13】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月12日、自身のInstagramを更新。金髪ロングの姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】25歳K-POP美女「別人級」雰囲気ガラリの金髪“超ロング”姿◆チェウォン、雰囲気ガラリの金髪ロングヘア披露チェウォンは「BIRCH SCAR」とつづり、22日にリリースとなるニューアルバム「’PUREFLOW’ pt．1」のコンセプト