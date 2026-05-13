LE SSERAFIMチェウォン、金髪スーパーロングに劇的イメチェン「別人級」「神々しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/13】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月12日、自身のInstagramを更新。金髪ロングの姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳K-POP美女「別人級」雰囲気ガラリの金髪“超ロング”姿
チェウォンは「BIRCH SCAR」とつづり、22日にリリースとなるニューアルバム「’PUREFLOW’ pt．1」のコンセプトフォト＆フィルム「BIRCH SCAR」の撮影時オフショットを複数枚投稿。薄暗い森のような空間を背景に、黒のロングコートにダメージデザインのタイツを合わせ、金髪の腰下まであるロングヘア姿でブランコに腰掛けたミステリアスな雰囲気の姿を公開している。
この投稿には「別人級」「金髪ロング似合いすぎる」「神々しい」「破壊力すごい」「雰囲気変わる」「ビジュアルがレベチ」「幻想的で美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「別人級」雰囲気ガラリの金髪“超ロング”姿
◆チェウォン、雰囲気ガラリの金髪ロングヘア披露
チェウォンは「BIRCH SCAR」とつづり、22日にリリースとなるニューアルバム「’PUREFLOW’ pt．1」のコンセプトフォト＆フィルム「BIRCH SCAR」の撮影時オフショットを複数枚投稿。薄暗い森のような空間を背景に、黒のロングコートにダメージデザインのタイツを合わせ、金髪の腰下まであるロングヘア姿でブランコに腰掛けたミステリアスな雰囲気の姿を公開している。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿には「別人級」「金髪ロング似合いすぎる」「神々しい」「破壊力すごい」「雰囲気変わる」「ビジュアルがレベチ」「幻想的で美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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