フィリップ モリス ジャパン合同会社は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「テリア ブロッサム パール」を5月11日から発売。全国3か所のIQOSストアで、製品にインスパイアされたドリンクを提供します。発売当日の取材会で体験してきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「カプレーゼみたいな味わい」体験したユーザーから驚きの声取材会前半は、フィリップ モリス