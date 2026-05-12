5月11日、お笑い芸人の有吉弘行が自身のXを更新。《母と竜に献杯。という理由でしっかり飲んでます。感謝》とつづった。「有吉さんは2025年5月初旬にお母さんを亡くしたことを公表しています。そして、『竜』とは、2022年5月11日に亡くなったお笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんのことでしょうね。有吉さんは、不遇時代、上島さんから『俺はお前のことが好きだ。それなのになんで仕事がないんだ？』と号泣され、『お前