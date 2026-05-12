アマゾンジャパンは、動画配信サービス「Prime Video」で、全米女子バスケットボールリーグの試合が視聴できる「WNBA on Prime」の配信スケジュールを発表した。 レギュラーシーズン30試合のほか、コミッショナーズ・カップ決勝やポストシーズンの試合などが、Prime Videoでライブ配信される。今シーズン最初に配信される試合は、5月15日9時開始の「ミネソタ・リ