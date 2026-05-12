アマゾンジャパンは、動画配信サービス「Prime Video」で、全米女子バスケットボールリーグの試合が視聴できる「WNBA on Prime」の配信スケジュールを発表した。

レギュラーシーズン30試合のほか、コミッショナーズ・カップ決勝やポストシーズンの試合などが、Prime Videoでライブ配信される。今シーズン最初に配信される試合は、5月15日9時開始の「ミネソタ・リンクス vs ダラス・ウィングス」。

また、各試合の前には30分番組の『WNBA on Prime Pregame』が、各試合の後には選手へのインタビューや試合の分析が行われる『WNBA Nightcap』が配信される。

ほかにも、Prime Videoのサブスクリプションを通じて、全試合がライブやオンデマンドで視聴できる「WNBA League Pass」への登録ができる。利用料は月額2200円、年額6000円となり、7日間の無料体験が用意されている。

配信スケジュール 日付 試合 5月15日(金)9:00 ミネソタ・リンクス vs ダラス・ウィングス 5月15日(金)11:00 ニューヨーク・リバティ vs ポートランド・ファイア 5月22日(金)9:00 ゴールデンステート・バルキリーズ vs ニューヨーク・リバティ 5月22日(金)11:00 ロサンゼルス・スパークス vs フェニックス・マーキュリー 5月29日(金)9:00 ラスベガス・エーシズ vs ダラス・ウィングス 5月29日(金)11:00 インディアナ・フィーバー vs ゴールデンステート・バルキリーズ 6月5日(金)8:00 アトランタ・ドリーム vs インディアナ・フィーバー 6月5日(金)10:00 ゴールデンステート・バルキリーズ vs ミネソタ・リンクス 6月12日(金)8:00 シカゴ・スカイ vs インディアナ・フィーバー 6月12日(金)10:00 フェニックス・マーキュリー vs ダラス・ウィングス 6月19日(金)8:30 アトランタ・ドリーム vs インディアナ・フィーバー 6月26日(金)8:00 ロサンゼルス・スパークス vs トロント・テンポ 7月1日(水)時間未定 WNBA コミッショナーズ・カップ 決勝 7月3日(金)9:00 ダラス・ウィングス vs コネチカット・サン 7月10日(金)9:00 シアトル・ストーム vs アトランタ・ドリーム 7月10日(金)11:00 インディアナ・フィーバー vs フェニックス・マーキュリー 7月17日(金)10:00 ニューヨーク・リバティ vs ダラス・ウィングス 7月31日(金)9:00 コネチカット・サン vs シカゴ・スカイ 7月31日(金)11:00 ニューヨーク・リバティ vs ラスベガス・エーシズ 8月7日(金)8:00 ラスベガス・エーシズ vs インディアナ・フィーバー 8月7日(金)10:00 ロサンゼルス・スパークス vs ミネソタ・リンクス 8月14日(金)9:00 ロサンゼルス・スパークス vs ニューヨーク・リバティ 8月14日(金)11:00 ワシントン・ミスティックス vs ラスベガス・エーシズ 8月21日(金)9:00 インディアナ・フィーバー vs ダラス・ウィングス 8月21日(金)11:00 アトランタ・ドリーム vs ロサンゼルス・スパークス 8月23日(日)8:00 インディアナ・フィーバー vs ニューヨーク・リバティ 8月23日(日)10:00 コネチカット・サン vs ロサンゼルス・スパークス 8月28日(金)9:00 ゴールデンステート・バルキリーズ vs ニューヨーク・リバティ 8月28日(金)11:00 ワシントン・ミスティックス vs フェニックス・マーキュリー 9月20日(日)8:00 シカゴ・スカイ vs アトランタ・ドリーム 9月20日(日)10:00 シアトル・ストーム vs ゴールデンステート・バルキリーズ