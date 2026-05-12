新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて５月１日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#84を生放送。今回はゲストに天津飯大郎を迎え、春の新作アニメ情報や20周年を迎えた名作の特集など見どころたっぷりの内容でお送りした。 番組前半は、先週に引き続き「岩井が観た！オススメ春アニメ2026」の後編をお届け。１作品目に紹介したのは、もう一人の自分が巻き起こす切ない青春ラブス