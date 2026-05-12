矢作建設工業 [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比59.0％増の136億円に拡大したが、27年3月期は前期比35.2％減の88.8億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比66.8％減の17.4億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.2％→4.9％に急低下した。 株探ニュース