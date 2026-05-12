12日未明、奈良市の住宅で女性が玄関から外へ出たところ、敷地内にいた男に後ろから襲われ、家の中を物色される強盗事件がありました。 【写真を見る】ゴミ出しで玄関出たら…75歳女性が背後から襲われる１人はバールのようなものを所持男２人組に口をふさがれて家のなかを物色警察が強盗の疑いで捜査奈良市 12日午前1時半ごろ、奈良市学園南の住宅で「男が家に押し入ってきた」と警察に通報がありました。 警