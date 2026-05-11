ディズニープラスの新番組発表イベントが5月10日に開催され、King ＆ Prince初となるトラベルバラエティシリーズ『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて6月より独占配信されることがサプライズ発表された。【写真】永瀬廉と高橋海人がLAでのロケを回想イベントではスクリーンで本作の最新ティザー映像が映し出され、永瀬廉＆高橋海人から『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』のディズニープラスで独