永瀬廉と高橋海人が生発表！ キンプリのトラベルバラエティが6月より配信 絆を感じさせるトークも展開
ディズニープラスの新番組発表イベントが5月10日に開催され、King ＆ Prince初となるトラベルバラエティシリーズ『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて6月より独占配信されることがサプライズ発表された。
【写真】永瀬廉と高橋海人がLAでのロケを回想
イベントではスクリーンで本作の最新ティザー映像が映し出され、永瀬廉＆高橋海人から『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』のディズニープラスで独占配信が発表されると、会場からは大きな拍手と歓声が起こった。高橋は「僕はディズニープラスのヘビーユーザーなので、自分たちの番組がディズニープラスで観られるというのは本当に嬉しいです」と喜びを爆
発させた。
本番組は毎週1話ずつ9週に渡って配信されるということで、永瀬は「ちょっとしたレギュラー番組のような感覚でお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。この夏は、ディズニープラスで僕たちと毎週“まちあわせ”しよう！ということで！ 楽しみですね！」とファンと共に過ごす夏への期待をあおった。
本番組は、ロサンゼルスを舞台にKing ＆ Prince が突然告げられた「まちあわせミッション」に挑戦し、人気スポットを巡りながらふたりの絆を試すトラベルバラエティ。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、これまでに見たことがないキンプリが満載の番組となっている。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになっていく。
番組の内容について永瀬は「サンタモニカ・ピアやハリウッドなど、LAの人気スポットがいっぱい出てくるんです。本当に素敵な場所にたくさん行かせていただいたので、僕たちのリアクションも楽しんでいただきたいです」と語った。さらに高橋は「この番組のスタッフさんが、今までずっと別の番組でお世話になっていたチームの方々なんです。そのスタッフさんから、『台本も演出も一切ないよ』と言われて、『あ、これはマジだな』って察しました。台本も演出もない中で、LAの空気を感じながらリラックスしている二人の素の姿をたくさん見ていただけると思います」と、普段はなかなか見ることのできない等身大の姿が見られることを予感させた。
次第に難易度があがっていくミッションのラストには、LAの街を縦横無尽に駆けまわるスケール感たっぷりのチャレンジが待ち受けているという。高橋はミッションを通して感じたことについて「普段から毎日一緒に過ごしているのに、海外に行くとまだ知らない廉の一面があって。改めて廉のことを尊く思ったし、お互いの存在の大きさを改めて実感しまた」と当時の心境を明かした。
永瀬はLAでの撮影を振り返り、「海外ってスゴいと思いました。LA の方ってリアクションが大きいから、僕も自然と相槌やリアクションが大きくなって、“LA仕様”になるんです」と、普段の自分とは違った一面が映し出されていることを明かした。
また、「次にまちあわせミッションをするなら？」という問いに対し高橋は「LAでも難しかったけど、意外と日本でも難しいと思うんです。北海道と沖縄から始めて、日本全土を旅して一番最後にどこの県で会えるかな？って（笑）」と回答。永瀬は「ジャングルでやりたいです。今回はLAという大都会だったので、自然の中で。ジャングルだからサバイバルもしなきゃいけない。過酷な旅をして最後に会えたときの嬉しさはとんでもないものになるんじゃないかと思います」とまさかのロケーションを選択した。
そんな本作は、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』（日本テレビ）でKing ＆ Princeの二人と歩んできたスタッフ陣が企画・制作を担当。これまでに見たことがないKing ＆ Princeの素顔が明らかになる、ファンにとってはたまらない新番組となっている。
イベントが開催された5月10日は、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フ
レンズ・イン・リアル・ライフ」の一環としてKing ＆ Princeとミッキーマウスの夢のコラボレーションが発表された日からちょうど1年が経つ特別な日。
永瀬はこの1年を振り返り、「ミッキーとたくさんの場所でコラボレーションしたり、ライブにもきてもらったりと、皆さんを笑顔にするようなプロジェクトを発表した日から、ちょうど一年後にディズニープラスでの新番組を発表出来てうれしいです」と語った。
また、高橋は「ミッキーとベストフレンドなんだってことを公に言えるのがどれだけ嬉しいことかということを噛みしめる一年でした。子役の子や親戚の子に会ったとき、『お兄ちゃんはミッキーとベストフレンドなんだよ』って言うと一瞬で子どもたちの目が変わるんです」と告白した。
ベストフレンドのミッキーとの近況を聞かれた永瀬は、「なかなかミッキーも忙しくてそんなに頻繁には会えないのですが、この間久しぶりに会って写真を撮りました！」と明かし、スクリーン上にはキラキラの笑顔が輝く3ショットのスペシャルアートが写し出された。高橋が「前回はリアルライフ（＝日常）ということで街に溶け込むような衣装でしたが、今回はミッキーにもKing ＆ Princeの世界観に入ってもらって、ロイヤルな衣装を着たオンステージ姿になりました！」と語るように、解禁されたアートには王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が。トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されている。
この新アートは新たなコラボレーショングッズのビジュアルとなっており、ビジュアル解禁に伴ってこの新アートに関連したグッズも販売される全国5都市でのポップアップの開催も発表された。
まもなく5月23日にデビュー8周年を迎えるKing ＆ Prince。番組内で行われた絆を試す「まちあわせミッション」にちなみ、ふたりの記憶や気持ちを“まちあわせ”できるかをチャレンジする「れんかいの絆はワールドワイド級!?ふたりの記憶をまちあわせ in TOKYO」と題した企画トークも実施。
最初のお題は「二人が初めて“まちあわせ”した日、つまり、初めて出会った日は？」。回答が書かれたフリップには、二人とも「帝国劇場のリハーサル室」と回答。永瀬は「帝国劇場に舞台を見に来たと思ったら、そのまま出演させられたんです。その時に一緒にパフォーマンスすることになったのが、海人との初対面」と告白。
高橋が当時を振り返り、「僕はそのパフォーマンスのためのリハーサルをしたのを覚えています。当時の廉は人見知りで、すこし離れたところから見定められていたような感覚でした」と語ると、永瀬は「海人はダンスが当時から群を抜いて上手かったんです。こういうほんわかした見た目と喋り方なのに踊るとゴリゴリやん！と思いましたね」と当時を振り返った。
2問目のお題は「今ふたりがハマっていることは？」。高橋は「ゆっくり動く」と回答し、「廉の最近の行動を見ていると思ったんです。ライブのときにステージ上でゆーっくり手を振っていて、隣で見ながら『本物のキングになってきたな』って思いました。そんな姿が誇らしくてかっこよくて、僕も次のライブでゆっくり手をふりました」と告白した。
永瀬は「にんじんしりしり」と回答し、「つい最近好きなものを聞いたら、にんじんしりしりが好きって言っていたので最新情報です」と明かすと、高橋は「今までにんじんしりしりのことはサブのおかずだと思っていたけど、あるお店で食べたにんじんしりしりがとても美味しくて、そこから好きになりましたね」と明かした。
3問目は「ファンとの一番の思い出は？」。永瀬は「横浜アリーナでのデビューコン」、高橋は「花火を一緒に見たこと」と回答し、高橋は「廉は一番最初の思い出で、僕は一番最近の思い出ですね」とファン思いなふたりならではの回答へコメントした。
最後のお題は「これから二人で一緒に叶えたいこと」。永瀬は「週4でライブ」と回答し、「ライブが好きだし、ここまで毎日のようにライブしてた人っていままでいないと思ったので。現実的に実現できるかは分からないけど、夢なんだから大きくいこうと思って週4にしました」と野望を語った。高橋は「King ＆ Princeの10周年を迎えてミッキーの100歳を祝う」と回答。「廉と話していて、ちょうど僕たちの10周年の年がミッキーが生まれて100周年なんだって気付いて、ベストフレンドも同じ瞬間に記念の年がくるんだって嬉しくなりました。一緒に迎えられるといいなと思います」と明かした。
最後に、新番組の配信を楽しみにしているファンに向けて高橋は「台本も演出もない状態でLAでまちあわせする企画です。素敵な空気感と共に僕たちの素の姿を見て、一緒に旅行に行ったような気分になれる番組になりました。この番組を通してこの夏一緒にLAへ旅行にいきましょう！」とコメント。
永瀬は「まちあわせミッションがたくさんある中で、この旅を経て海人の存在の大きさを感じましたし、いつも一緒にいることが当たり前じゃないんだなって思えました。笑いもあるし、グッとくる場面もあったので、きっといろいろな感情を生んでくれるような番組になっています。皆さんに番組を見ていただいたあとの反応も含め、僕も今から楽しみです」とコメントをおくり、イベントは大盛況の中、幕を閉じた。
『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、ディズニープラスにて6月独占配信開始。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】永瀬廉と高橋海人がLAでのロケを回想
イベントではスクリーンで本作の最新ティザー映像が映し出され、永瀬廉＆高橋海人から『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』のディズニープラスで独占配信が発表されると、会場からは大きな拍手と歓声が起こった。高橋は「僕はディズニープラスのヘビーユーザーなので、自分たちの番組がディズニープラスで観られるというのは本当に嬉しいです」と喜びを爆
発させた。
本番組は、ロサンゼルスを舞台にKing ＆ Prince が突然告げられた「まちあわせミッション」に挑戦し、人気スポットを巡りながらふたりの絆を試すトラベルバラエティ。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、これまでに見たことがないキンプリが満載の番組となっている。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになっていく。
番組の内容について永瀬は「サンタモニカ・ピアやハリウッドなど、LAの人気スポットがいっぱい出てくるんです。本当に素敵な場所にたくさん行かせていただいたので、僕たちのリアクションも楽しんでいただきたいです」と語った。さらに高橋は「この番組のスタッフさんが、今までずっと別の番組でお世話になっていたチームの方々なんです。そのスタッフさんから、『台本も演出も一切ないよ』と言われて、『あ、これはマジだな』って察しました。台本も演出もない中で、LAの空気を感じながらリラックスしている二人の素の姿をたくさん見ていただけると思います」と、普段はなかなか見ることのできない等身大の姿が見られることを予感させた。
次第に難易度があがっていくミッションのラストには、LAの街を縦横無尽に駆けまわるスケール感たっぷりのチャレンジが待ち受けているという。高橋はミッションを通して感じたことについて「普段から毎日一緒に過ごしているのに、海外に行くとまだ知らない廉の一面があって。改めて廉のことを尊く思ったし、お互いの存在の大きさを改めて実感しまた」と当時の心境を明かした。
永瀬はLAでの撮影を振り返り、「海外ってスゴいと思いました。LA の方ってリアクションが大きいから、僕も自然と相槌やリアクションが大きくなって、“LA仕様”になるんです」と、普段の自分とは違った一面が映し出されていることを明かした。
また、「次にまちあわせミッションをするなら？」という問いに対し高橋は「LAでも難しかったけど、意外と日本でも難しいと思うんです。北海道と沖縄から始めて、日本全土を旅して一番最後にどこの県で会えるかな？って（笑）」と回答。永瀬は「ジャングルでやりたいです。今回はLAという大都会だったので、自然の中で。ジャングルだからサバイバルもしなきゃいけない。過酷な旅をして最後に会えたときの嬉しさはとんでもないものになるんじゃないかと思います」とまさかのロケーションを選択した。
そんな本作は、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』（日本テレビ）でKing ＆ Princeの二人と歩んできたスタッフ陣が企画・制作を担当。これまでに見たことがないKing ＆ Princeの素顔が明らかになる、ファンにとってはたまらない新番組となっている。
イベントが開催された5月10日は、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フ
レンズ・イン・リアル・ライフ」の一環としてKing ＆ Princeとミッキーマウスの夢のコラボレーションが発表された日からちょうど1年が経つ特別な日。
永瀬はこの1年を振り返り、「ミッキーとたくさんの場所でコラボレーションしたり、ライブにもきてもらったりと、皆さんを笑顔にするようなプロジェクトを発表した日から、ちょうど一年後にディズニープラスでの新番組を発表出来てうれしいです」と語った。
また、高橋は「ミッキーとベストフレンドなんだってことを公に言えるのがどれだけ嬉しいことかということを噛みしめる一年でした。子役の子や親戚の子に会ったとき、『お兄ちゃんはミッキーとベストフレンドなんだよ』って言うと一瞬で子どもたちの目が変わるんです」と告白した。
ベストフレンドのミッキーとの近況を聞かれた永瀬は、「なかなかミッキーも忙しくてそんなに頻繁には会えないのですが、この間久しぶりに会って写真を撮りました！」と明かし、スクリーン上にはキラキラの笑顔が輝く3ショットのスペシャルアートが写し出された。高橋が「前回はリアルライフ（＝日常）ということで街に溶け込むような衣装でしたが、今回はミッキーにもKing ＆ Princeの世界観に入ってもらって、ロイヤルな衣装を着たオンステージ姿になりました！」と語るように、解禁されたアートには王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が。トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されている。
この新アートは新たなコラボレーショングッズのビジュアルとなっており、ビジュアル解禁に伴ってこの新アートに関連したグッズも販売される全国5都市でのポップアップの開催も発表された。
まもなく5月23日にデビュー8周年を迎えるKing ＆ Prince。番組内で行われた絆を試す「まちあわせミッション」にちなみ、ふたりの記憶や気持ちを“まちあわせ”できるかをチャレンジする「れんかいの絆はワールドワイド級!?ふたりの記憶をまちあわせ in TOKYO」と題した企画トークも実施。
最初のお題は「二人が初めて“まちあわせ”した日、つまり、初めて出会った日は？」。回答が書かれたフリップには、二人とも「帝国劇場のリハーサル室」と回答。永瀬は「帝国劇場に舞台を見に来たと思ったら、そのまま出演させられたんです。その時に一緒にパフォーマンスすることになったのが、海人との初対面」と告白。
高橋が当時を振り返り、「僕はそのパフォーマンスのためのリハーサルをしたのを覚えています。当時の廉は人見知りで、すこし離れたところから見定められていたような感覚でした」と語ると、永瀬は「海人はダンスが当時から群を抜いて上手かったんです。こういうほんわかした見た目と喋り方なのに踊るとゴリゴリやん！と思いましたね」と当時を振り返った。
2問目のお題は「今ふたりがハマっていることは？」。高橋は「ゆっくり動く」と回答し、「廉の最近の行動を見ていると思ったんです。ライブのときにステージ上でゆーっくり手を振っていて、隣で見ながら『本物のキングになってきたな』って思いました。そんな姿が誇らしくてかっこよくて、僕も次のライブでゆっくり手をふりました」と告白した。
永瀬は「にんじんしりしり」と回答し、「つい最近好きなものを聞いたら、にんじんしりしりが好きって言っていたので最新情報です」と明かすと、高橋は「今までにんじんしりしりのことはサブのおかずだと思っていたけど、あるお店で食べたにんじんしりしりがとても美味しくて、そこから好きになりましたね」と明かした。
3問目は「ファンとの一番の思い出は？」。永瀬は「横浜アリーナでのデビューコン」、高橋は「花火を一緒に見たこと」と回答し、高橋は「廉は一番最初の思い出で、僕は一番最近の思い出ですね」とファン思いなふたりならではの回答へコメントした。
最後のお題は「これから二人で一緒に叶えたいこと」。永瀬は「週4でライブ」と回答し、「ライブが好きだし、ここまで毎日のようにライブしてた人っていままでいないと思ったので。現実的に実現できるかは分からないけど、夢なんだから大きくいこうと思って週4にしました」と野望を語った。高橋は「King ＆ Princeの10周年を迎えてミッキーの100歳を祝う」と回答。「廉と話していて、ちょうど僕たちの10周年の年がミッキーが生まれて100周年なんだって気付いて、ベストフレンドも同じ瞬間に記念の年がくるんだって嬉しくなりました。一緒に迎えられるといいなと思います」と明かした。
最後に、新番組の配信を楽しみにしているファンに向けて高橋は「台本も演出もない状態でLAでまちあわせする企画です。素敵な空気感と共に僕たちの素の姿を見て、一緒に旅行に行ったような気分になれる番組になりました。この番組を通してこの夏一緒にLAへ旅行にいきましょう！」とコメント。
永瀬は「まちあわせミッションがたくさんある中で、この旅を経て海人の存在の大きさを感じましたし、いつも一緒にいることが当たり前じゃないんだなって思えました。笑いもあるし、グッとくる場面もあったので、きっといろいろな感情を生んでくれるような番組になっています。皆さんに番組を見ていただいたあとの反応も含め、僕も今から楽しみです」とコメントをおくり、イベントは大盛況の中、幕を閉じた。
『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、ディズニープラスにて6月独占配信開始。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記