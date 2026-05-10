◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神・梅野が母の日に今季初ヒットを放った。5回無死一塁。石田裕の直球に詰まりながら、左翼線にポトリと落とした。今季は開幕2軍スタートで、シーズン10打席目で生まれた初安打だった。チームはこの後、才木のセーフティースクイズで先制点を挙げた。梅野は小学4年で母・啓子さん（享年34）を亡くした。卵巣がんだった。命日にあたる4月19日のファーム・リーグ広島戦で