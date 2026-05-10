お笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずる（45）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。母親の職業に言及した。河井は最高においしかった街として、大阪・ミナミを挙げた。若手時代は大阪で活動しており、劇場があった上に、ミナミの「心斎橋のど真ん中の古い汚い雑居ビルの屋上に、モップとかほうきとか入っていたプレハブ小屋」で母、弟と8年間住んでいたと回顧し、「うち母子家庭でお金が