「最近、髪のボリュームが減ってきた気がする……」そんな悩みを抱え始めた中年世代の男性にとって、かつては身だしなみを整えるリフレッシュの場だった「美容室」が、行きづらく感じてしまうことがあります。「薄毛が気になり始めてから、美容室に行くのが億劫になった」という男性は少なくありません。長年、美容師として多くのお客様に向き合ってきたプロの目線から、その心理的ハードルの正体と、悩みを解消する方法を解説しま