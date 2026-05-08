高市早苗首相、韓国の李在明大統領高市早苗首相が今月中旬の韓国訪問を調整していることが分かった。19、20両日が軸で、国会日程を考慮し、近く最終判断する。複数の日韓外交筋が8日、明らかにした。李在明大統領と会談し、中東情勢を受けたエネルギーの安定供給や、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化など経済安全保障協力について確認する見通しだ。日韓関係は、改善基調が続いている。李氏は1月に首相の地元・奈良を