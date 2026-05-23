第1回受賞者は2027年に発表予定ソフトバンクは23日、「FUKUOKAOHSADAHARULEGACYPROJECT」の新たな取り組みとして、「福岡王貞治レガシー賞」を創設したことを発表した。福岡市内のホテルで行われた会見に出席した王貞治球団会長は「残りの少ない人生を、大いに胸を膨らませまして、野球とともに歩んでいきたいと思います」と語った。本賞は王会長が、福岡ダイエーホークスの監督に就任して以降、ホークスおよび福岡に