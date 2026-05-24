今回は、夫が不倫相手と別れると言った日、夫が夜中まで帰ってこなかったエピソードを紹介します。一体何をしているの…「私の産後、夫が職場で派遣社員として働く女性と不倫していることが分かったんです。そこで夫を問い詰めると『彼女と別れてくるから……』『今日別れ話をするから、待っていて』と言っていたので、待つことにしたんです。しかし別れ話をすると言った日、帰ってきたのは夜中の3時頃で……。『一体何をしている