イラン代表の北中米ワールドカップベースキャンプ地がアメリカのツーソンから、メキシコのティフアナに変わったようだ。ティフアナはアメリカとの国境沿いにある都市で、カリフォルニア州サンディエゴに隣接している。『ESPN』や『ガーディアン』などが伝えた。中東情勢も影響してイランとW杯共催国の一つ・アメリカの関係が不安定のなか、イランサッカー連盟(FFIRI)は23日にベースキャンプ地の変更を発表した模様。メフディ・