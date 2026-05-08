家庭のエネルギーコストがインフレ率を上回るペースで上昇していると問題視されているアメリカで、ワシントンD.C.に本拠を置くシンクタンクのピュー・リサーチ・センターが2026年5月6日にエネルギーコストに関する調査結果を発表しました。これによると、アメリカの成人のほとんどがエネルギーコスト上昇の理由を「電力会社が利益を上げようとしているから」だと回答したほか、AIデータセンターのブームに伴う電力需要の増加も主な