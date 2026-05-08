ソニーグループ本社のロゴソニーグループが8日発表した2026年3月期連結決算は、純利益が1兆308億円となり、大台の1兆円を確保した。過去最高だった前年の1兆1416億円には届かなかった。ホンダとの共同出資による「ソニー・ホンダモビリティ」が電気自動車（EV）の発売を中止したことに伴い、449億円の損失を計上した。配信サービスからの収入増で音楽分野が好調だった。イメージセンサーを主力とする半導体分野もけん引した。