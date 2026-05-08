福島県内の高速道路で高校生が乗ったマイクロバスが衝突し、21人が死傷した事故で、バスを運転していた男が逮捕されました。逮捕前のJNNの取材に対し、男は「居眠りはしていない」などと語っていました。【写真を見る】「うわ〜失礼致しました」 バス事業者の会見やりとりバス運転の男 逮捕前の取材に「失礼なことをした」福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故で、警察はマイクロバスを運転していた若山哲夫容疑者（