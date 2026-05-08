福島県内の高速道路で高校生が乗ったマイクロバスが衝突し、21人が死傷した事故で、バスを運転していた男が逮捕されました。逮捕前のJNNの取材に対し、男は「居眠りはしていない」などと語っていました。

【写真を見る】「うわ〜失礼致しました」 バス事業者の会見やりとり

バス運転の男 逮捕前の取材に「失礼なことをした」

福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故で、警察はマイクロバスを運転していた若山哲夫容疑者（68）を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。





若山容疑者は7日夕方、JNNの取材に応じ、事故の受け止めについてこう語っていました。

若山哲夫容疑者

「生徒さんを預かっておきながら、失礼なことをしたなと思っています」

さらにこの後、事故の瞬間や原因についても詳しく語りました。



6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市・北越高校の男子ソフトテニス部員20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。同校3年の稲垣尋斗さん（17）が死亡し、他の部員ら20人が重軽傷を負いました。

「うわ〜失礼致しました」バス会社のずさんな対応

国土交通省は7日、運転手とマイクロバスを手配していた蒲原鉄道を立ち入り調査。この蒲原鉄道をめぐっては、ずさんな対応がいくつも明らかになっています。



●レンタカー会社に対し、運転する人物ではない、蒲原鉄道の営業担当者の免許証を提示し、マイクロバスを借りる



●マイクロバスの運転を知り合いの知り合いで、面識すらない若山容疑者に依頼



●若山容疑者の「事故歴」「持病」「体調」を確認しないまま高校生を乗せて運転させる



蒲原鉄道の担当者に問題意識はあったのでしょうか？6日の会見ではこんなやりとりがありました。

蒲原鉄道 営業担当 金子賢二さん

「（レンタカーの）契約手続きをしたのが僕ですし、免許の提示も私です」

「3人で運転をしながら行こうとしたら、3人が手続きをして、3人が免許証を見せなきゃいけない。あ、すいませんでした。申し訳ない。初めて知りました」

──今回、かなり悲惨な事故が起きていますが、知らなかったじゃ済まされない。

金子さん

「うわ〜失礼致しました」

──他の方が運転するということは、レンタカー屋には連絡していなかった？

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「（金子さんに対して）今回の運転者が運転するっていうのは、レンタカー屋には連絡していないの？」

金子さん

「うん。してない」

運転の男について近所の人「歩くのもヨチヨチ 私は絶対に頼まない」

こうしてドライバーを務めることになったのが、新潟県胎内市に住む若山容疑者。かつて県内の私立高校で陸上部のコーチを務めていて、市によりますと、市の臨時職員として2024年まで3年間、マイクロバスを運転していました。しかし…

近所の人

「前よりだんだん元気がなくなってきたみたいで、歩くのもヨチヨチ。やっと歩いているような感じ。ああいう状態で車の運転なんか、私が見たら絶対に頼まない」

若山容疑者が運転するマイクロバスは6日、夜明け前の午前5時半ごろ出発し、約2時間後に事故を起こしました。



現場にブレーキ痕はなく、バスはスピードを落とさずガードレールに突っ込んだとみられています。

運転の男「居眠りはしていない」「90〜100キロで走った」

若山容疑者は7日、JNNの取材に応じ、居眠りはしていないなどと語りました。

──（事故）当時の状況は？

若山容疑者

「高速の左側をずっと走ってました。カーブが緩かったのと、それから私自身のスピードに対する見極めが甘かったのが相重なりまして、高速の端っこに置いてある水を入れておくようなタンクみたいなやつ、3つあったんですけども、それに接触してしまいました。事故を起こしました」

──居眠りをしていた？

若山容疑者

「そういうことは一切ありません」

── スピードの出し過ぎ？

若山容疑者

「90〜100キロぐらいでは走ってました」

── これまで引率で運転したことは？

若山容疑者

「北越高校さんは今回が初めてです」

── 他の高校などではそういったことはあった？

若山容疑者

「自分が率いてたところではありました」

── 事故の受け止めは？

若山容疑者

「生徒さんを預かっておきながら、失礼なことをしたと思ってます」

事故で亡くなった17歳の稲垣尋斗さん。所属していた北越高校のソフトテニス部は、新潟県屈指の強豪でした。事故の際、稲垣さんは中央分離帯を越え、反対車線にまで投げ出されていたといいます。

手配めぐり バス会社と学校で主張に食い違い

7日夕方、稲垣さんの遺族がコメントを発表しました。

稲垣さんの遺族

「私たち家族は、大切な存在である息子を今回の思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そしてこの状況をまだ受け止めきれずにおります」

蒲原鉄道は、学校側が“安くしてほしい”と依頼してきたため、貸切バスではなく、レンタカーと運転手を手配する形になったと主張。



7日夜、緊急の保護者説明会を終えた学校側は、蒲原鉄道側の主張を否定しました。

北越高校 灰野正宏校長

「昨日（6日）、業者側の会見で『北越高校がレンタカーの手配を依頼した』や、『北越高校で運転できる者がいないので、運転手の依頼もあった』と発言があったが、顧問によれば、バスの手配を以前からお願いしており、こうした発言はしていないと確認した」

── 会社側の説明では「学校から安いものを、より経済的に」との依頼だという話だったが、事実関係は？

灰野校長

「事実ではございません」

警察は、蒲原鉄道への家宅捜索も視野に捜査を進めています。また、マイクロバスを運転していた若山容疑者は、大型一種免許を所持していたものの、客を運送して対価を得る場合に必要な「二種免許は持っていなかった」ことがわかりました。



警察は、道路運送法違反も視野に捜査しています。