25年4月、ワシントンでのイベントでトランプ大統領の隣でスピーチするソフトバンクグループの孫正義氏（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ニュースサイトのポリティコは22日、ソフトバンクグループがトランプ米大統領の功績などを展示する「大統領図書館」と関連財団に5千万ドル（約80億円）を寄付したと報じた。米南部フロリダ州マイアミで建設計画が進んでおり、寄付額は判明しているものとしては最大級という。事情に