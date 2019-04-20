『北朝鮮の核問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
工場での砲弾の生産状況は「例年の4倍、最高生産年の2倍近く」だという
共同通信
米海軍の原子力空母や潜水艦、海上自衛隊の護衛艦「あさひ」などが参加
北朝鮮・豊渓里の核実験場で作業員がバレーボールをしていたという
北朝鮮が核実験などに踏み切った場合、強力な対応で臨む方針で一致した
文在寅大統領は米朝交渉の間に挟まるため、「2枚舌外交」をしていたという
現代ビジネス
米国が言う実質的な対話は「米国内向けの方便で単なる時間稼ぎ」だと指摘
読売新聞オンライン
協議の結果について「吐き気がする」などと不快感を示した北朝鮮の首席代表
日テレNEWS NNN
関係者によれば、北朝鮮担当特別代表の駐ロシア大使起用を考えているという
「制裁はすべて継続しており、私は交渉をまったく急いでいない」と説明
完全な非核化ではなく、核開発の「凍結」で決着を図るものだという
報道によると米国に一定の配慮を示し、最終的かつ完全な非核化を求めたそう
中央日報
ポンペオ長官は現地時間19日、今後も自分が交渉を続けると明らかにした