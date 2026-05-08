女子プロゴルファーの河本結選手（27）が2026年5月6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ドレス姿を披露した。タイトなドレスで雰囲気ガラリ河本選手のストーリーズでは、肩を出したアシンメトリーデザインのタイダイ柄ドレスを着こなすショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒を基調としたタイダイ柄のタイトなワンショルダーのドレスを着用。ロングヘアをおろしたヘアスタイルで、足元には黒いヒ