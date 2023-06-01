5月7日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、大学の研究者を取り巻く環境について取り上げた。 番組では高知新聞の記事を紹介。 5月7日が「博士の日」ということで、記事では科学研究者を取り巻く現状について触れられている。 大竹まこと「大学はあちこちで大変だね……研究費も減らされて、国の推奨するような事業を一生懸命やらなくちゃいけなかったりもして……」 青木理「企業とやる稼げる研究、み