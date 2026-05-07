過去に映画『スウィングガールズ』に出演、グラビアアイドルとしても活躍していたなつこが、過去の辛い経験や失恋を乗り越えるために実践している、自身を追い込む独自の「リセット術」を明かした。【映像】映画『スウィングガールズ』に出演していた女優の現在の姿ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別映像が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。