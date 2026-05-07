NCTのテヨンが、音楽的な確信と証明を詰め込んだソロアルバム『WYLD』で帰ってくる。テヨンは5月18日午後6時、自身初となるソロフルアルバム『WYLD』をリリースし、本格的なカムバック活動に乗り出す。【写真】テヨン、“猫耳姿”にファン悶絶「尊い…」『WYLD』は、テヨン自らプロデュースに参加した全10曲で構成され、これまでの歩みで培った音楽的な確信と“NEO”アイデンティティを証明するアルバムとなっている。本作を通して