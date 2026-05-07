山口県内2つの空港の昨年度の利用状況がまとまり、岩国錦帯橋空港は2年連続で過去最高を更新しました。県のまとめによりますと、岩国錦帯橋空港の昨年度の年間利用者数は55万725人で、利用率は76.9％でした。2024年度のおよそ52万3000人を上回り、2年連続で過去最高を更新しました。特に沖縄線の利用者はおよそ9万8000人、利用率が80％を超える好調で、3年連続の過去最高更新です。県交通政策課は「岩国錦帯橋空港の利便性について