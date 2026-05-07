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【Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition】 7月16日 発売予定 価格：7,678円 プレイ人数：1～2人 イマジニアは、Nintendo Switch 2用ボクシングエクササイズ「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition」（国内版）を7月16日に発売する。価格は7,678円。同日、海外