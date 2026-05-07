【Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition】 7月16日 発売予定 価格：7,678円 プレイ人数：1～2人

イマジニアは、Nintendo Switch 2用ボクシングエクササイズ「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition」（国内版）を7月16日に発売する。価格は7,678円。同日、海外版「Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition」も任天堂より発売される。

本作は、「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下、Fit Boxing 3）」のSwitch2向けタイトル。「Fit Boxing 3」は、「今日からはじまる運動習慣」をコンセプトに、シリーズ最高の利便性と継続性を実現したタイトルで、プレーヤーはJoy-Conを握り、リズムに合わせてパンチを打ち分けることで全身を動かす。その日の体調に合わせて提案される「パーソナルプログラム」を通じ、ゲーム内のトレーナーがマンツーマンでサポート。プレーヤーと二人三脚で毎日の運動を応援する。

また、起動後すぐに開始できる「即トレ」や、座ったままエクササイズができる「チェアフィット」から「ストレッチ」、「ミット打ち」、「太極拳」まで、豊富な運動メニューが収録されていることも続けやすさのポイントになっている。

カレンダーによるデータ管理や苦手なアクションの除外機能も充実。プレイを通じて「上達」を実感し、「自分にもできる」という確かな手応えが、さらなる運動意欲を引き出す。

「Nintendo Switch 2 Edition」では、これらの充実した基本機能に加え、「カメラプレイ」や近くの人と最大4人でエクササイズできる「おすそわけ通信対戦」、「グラフィックスの向上」といった、Switch2の性能を最大限に引き出す内容が搭載されている。

なお、Switch版「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を持っている人はアップグレードパスを購入することで、追加機能を使用できる。アップグレードパスの価格は1,100円。

「Nintendo Switch 2 Edition」で追加された機能

「カメラプレイ」による客観的なフォームチェック

Switch2の機能を活用し、USBカメラで自分の姿を画面に映し出しながらゲームをプレイできるようになった。インストラクターの動きとリアルタイムで照らし合わせ、その場でフォームを修正できるため、より安全で効果的なエクササイズが実現する。

※USBカメラを別途用意する必要がある。Switch2専用「Nintendo Switch 2 カメラ」（別売）のほか、Switch2に対応した手持ちのUSBカメラも使用できる。

「おすそわけ通信対戦」で最大4人の同時対戦が可能に

近くの人と最大4人でスコアを競い合う「スコア対戦」のほか、ミスで即脱落する「サドンデス」のルールも選択可能。今まで身につけた実力を、家族や友人と共有できる。

新たなやりこみ要素「ブーストアップ」＆「アドバンス判定」

BPMが最大200まで加速する「ブーストアップモード」や、アクションのタイミングと速度を詳細に判定する「アドバンス判定モード」が新たに搭載されている。初心者への対応だけでなく、上級者も満足のいく高負荷なトレーニングも可能。

発売決定記念キャンペーン

「Fit Boxing」公式Xでは本作の発売決定を記念し、「QUOカードPay 1,000円分」が抽選であたるフォロー＆リポストキャンペーンが開催される。詳細は「Fit Boxing」公式Xにて確認してほしい。

□「Fit Boxing」公式X

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